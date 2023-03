Der Genussschein von Roche sinkt am Freitag an der Schweizer Börse bis 0,2 Prozent auf 273,20 Franken. Seut Jahresbeginn reultiert ein Minus von 6 Prozent, verglichen mit einem Plus von 4 Prozent beim SMI. Der Roche-"Bon" hat in den letzten elf Monaten bereits 30 Prozent an Wert verloren.