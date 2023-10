In den vergangenen Monaten wurden in den Medien immer wieder einzelne Abbauvorhaben bekannt. So wurden im August offenbar rund 200 Stellen im Investment Banking abgebaut, darunter rund 40 in London. Eine weitere Abbaurunde betraf demnach Funktionen im Handel und im Research. Im September wurden zudem in New York 254 Stellen gestrichen, was rund 9 Prozent aller Angestellten in der US-Grossstadt entspreche, zudem wurden auch Stellenstreichungen in Asien bekannt.