Die Grossbank wird Teil eines Konsortiums von Unternehmen sein, die an der Beschaffung von Mitteln für eine 300-Millionen-Dollar-Refinanzierungsvereinbarung für Barbados arbeiten. Diese soll zur Finanzierung einer klimaresistenten Infrastruktur beitragen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Transaktion, an der auch eine Gruppe dort ansässiger Banken beteiligt ist, soll dem Vernehmen nach im September abgeschlossen werden.