Die Neueinschätzung begründet der UBS-Experte mit den enttäuschenden Ergebnissen - mehr dazu hier. Obwohl die Aktie deutlich gefallen sei und derzeit klar tiefer bewertet werde, sehe er dennoch weiterhin Risiken, die eine Erholung belasten könnten. So sei einerseits ein zunehmender Wettbewerb durch US-Distributoren zu beobachten, die ihre Aktivitäten in Europa ausbauen. Aber auch höhere Speicherpreise, die möglicherweise zu einem Anstieg der PC-Preise um 25 bis 30 Prozent im Jahresvergleich führen könnten, stelten ein Risiko dar.