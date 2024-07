JPMorgan gab bekannt, dass es seine Quartalsdividende von 1,15 auf 1,25 Dollar pro Aktie erhöhen will und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 30 Milliarden Dollar an. Dies tritt am 1. Juli in Kraft. Morgan Stanley will die Quartalsdividende von 0,85 auf 0,925 Dollar pro Aktie erhöhen und genehmigte einen mehrjährigen Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 20 Milliarden Dollar. Bank of America will die Dividende von 0,24 auf 0,26 Dollar erhöhen, während Goldman Sachs eine Quartalsdividende von drei Dollar nach 2,75 Dollar pro Aktie anstrebt.