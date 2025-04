Genereller Optimismus bleibt

Beide Finanzhäuser bleiben aber trotz der gesenkten Kursziele optimistisch. Sie halten an ihren Kaufempfehlungen für die beiden Technologiewerte fest. Der Sensorenhersteller Inficon dürfte anfänglichen Zollrisiken ausgesetzt sein, schreibt der UBS-Analyst. Um diese zu mildern, werde das Unternehmen aber wohl seine lokale Produktion erhöhen. Darüber hinaus verfüge es mit führenden Nischenprodukten über eine gewisse Preismacht. In der Dynamik des Endmarkes sehe er deshalb insgesamt ein höheres Risiko als in direkten Zolleinflüssen.