Besonders stark unter Druck kam die Facebook-Mutter Meta. Die Aktien verbuchten am Donnerstag mit einem Minus von knapp 25 Prozent den zweitgrössten Tagesverlust der Firmengeschichte. Dadurch schrumpfte der Börsenwert der Facebook-Mutter um fast 86 Milliarden Dollar. Das entspricht fast der gesamten Marktkapitalisierung von Siemens. Mit 96,38 Dollar waren Meta-Titel am Donnerstag zeitweise so billig wie zuletzt vor knapp sieben Jahren. Analysten verwiesen darauf, dass Meta weiterhin Geld in kapitalintensive Projekte stecke, während der Werbemarkt austrockne.