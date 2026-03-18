Grund für die Aktienschwäche des Computerzubehörherstellers ist eine Ratingreduktion der UBS. Nach fast einem Jahr - die Experten der Grossbank führten Logitech seit Anfang Mai 2025 die Titel auf der Kaufliste - stufen sie die Titel nun auf «Halten» herab. Gleichzeitig senkten sie das Kursziel um 10 Prozent von 88 auf 80 Franken. Gegenüber den aktuellen Kursen bedeutet dies aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von über 10 Prozent.