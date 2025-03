Claudia Böckstiegel und Nathalie Rachou treten auf der Generalversammlung vom 10. April zurück, wie die Schweizer Grossbank am Dienstag mitteilte. Neu in das Gremium einziehen sollen Renata Jungo Brüngger und Lila Tretikov. Jungo Brüngger sei seit 2016 Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group und dort verantwortlich für das Ressort Integrität, Governance und Nachhaltigkeit sowie die Bereiche Recht, Compliance und Konzernrevision. Tretikov sei Expertin für künstliche Intelligenz (KI). Derzeit leitet sie die KI-Strategie bei der Risikokapitalgesellschaft New Enterprise Associates. Davor war sie Deputy Chief Technology Officer bei Microsoft, wo sie umfangreiche Transformationsprogramme geleitet habe.