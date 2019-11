Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX unterbreitet der spanischen Börsen- und Finanzmarktinfrastrukturgruppe Bolsas y Mercados Españoles ("BME") ein milliardenschweres Übernahmeangebot. Kommt der Deal zu Stande, entstünde der drittgrösste Finanzmarktinfrastrukturanbieter Europas.

Das Übernahmeangebot besteht laut einer Mitteilung der SIX vom Montag aus einem Barübernahmeangebot für 100 Prozent des Aktienkapitals von BME. Die SIX ist bereit 34 Euro pro BME-Aktie zu bezahlen. Dies würde einem Gesamtpreis von gut 2,8 Milliarden Euro oder umgerechnet rund 3,1 Milliarden Franken entsprechen.

Minuten der Bekanntgaben der Six hatte auch der Börsenbetreiber Euronext Gespräche mit der spanischen Börse über eine mögliche Übernahme bestätigt. Diese Unterredungen könnten eventuell zu einem Angebot führen, teilte Euronext am Montag in Paris mit.

Zuletzt war über Übernahmegespräche bereits spekuliert worden. Euronext wolle das eigene Geschäft mit Zukäufen ausbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Euronext betreibt derzeit die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon und Paris.

Börsenäquivalenz bislang ohne negative Folgen

Das Interesse der SIX an der spanischen Börse ist vor dem Hintergrund der so genannten Börsenäquivalenz zu sehen. Vor viereinhalb Monaten hatte die Europäische Union (EU) die Anerkennung der Schweizer Börse gekappt. Das heisst: Seit dem 1. Juli ist die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr gleichwertig mit der europäischen. Marktteilnehmern aus der EU wurde der Aktienhandel an der Schweizer Börse untersagt. Der Bundesrat verbot darauf den Handel von Schweizer Aktien in der EU.

Allerdings hatte der Zugangsverlust der SIX zu Europas Finanzmärkten bislang kaum Auswirkungen auf den Handel mit Schweizer Aktien. Die Handelsvolumen in der Schweiz haben zwischen Juli und September zugenommen, die Titel sind liquider geworden, und die Handelsspannen kleiner. Das zeigte eine Auswertung der SIX für die Monate Juli bis September, welche die "Finanz und Wirtschaft" am Samstag veröffentlichte.

Dennoch kann der SIX-Vorstoss nach Spanien so gewertet werden, dass die Schweizer Börse nicht mehr mit einer Einigung zwischen der Schweiz und der EU wegen der Börsenäquivalenz rechnet und sich daher einen Börsenplatz in der EU mit einer lokalen Übernahme sichern will.

(Mit Material von AWP)