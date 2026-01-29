Wichtiger US-Markt

In die USA gingen 17 Prozent der Schweizer Uhrenexporte, während China, Hongkong und Japan jeweils rund 7 Prozent - also insgesamt 21 Prozent - des Gesamtvolumens ausmachten. Die USA hätten ihren Status als wichtigsten Zielmarkt gefestigt, so der Branchenverband laut Mitteilung. Der Handel sei jedoch durch die US-Zollthematik stark beeinträchtigt worden.