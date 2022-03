Die gegen Russland verhängten Sanktionen werden den USA und ihren Verbündeten letztlich mehr Schaden zufügen, so eine Forschungsgruppe, die den chinesischen Präsidenten Xi Jinping berät, während Peking abwägt, wie viel Unterstützung es seinem engen diplomatischen Partner geben soll.

Russland habe sich seit 2014, als es für die Beschlagnahmung der Krim bestraft wurde, weitgehend an finanzielle Strafmassnahmen gewöhnt, schrieb Ma Xue, ein assoziierter Forscher am China Institutes of Contemporary International Relations, in einem am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichten Artikel. Die Verbündeten der USA und Europas werden für die Unterstützung der Ukraine büssen müssen, sagte Ma, dessen Forschungseinrichtung mit dem Ministerium für Staatssicherheit, Chinas zivilem Geheimdienst, verbunden ist.

Absturz des Rubels

Ma's Einschätzung steht im Gegensatz zu den meisten ersten Reaktionen auf die Massnahmen, zu denen auch die Abtrennung der russischen Zentralbank von ihren Devisenreserven gehört. Dieser Schritt liess den Rubel so stark abstürzen wie seit den 1990er Jahren nicht mehr. Eine ganze Reihe ausländischer Unternehmen, darunter BP und Shell, verlassen die Nummer 11 der Weltwirtschaft wegen der finanziellen und Reputationsrisiken, und die russischen Industriemetallexporte sind gesunken, da sich Rohstoffkäufer und Finanziers zurückziehen.

China hat sich bisher geweigert, den Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine zu kritisieren oder zu unterstützen, und hat sich bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Resolution zur Verurteilung dieses Vorgehens enthalten. Am Dienstag wiederholte der Sprecher des Aussenministeriums, Wang Wenbin, Chinas Aufruf zum Dialog zwischen den beiden Seiten.

Ausschluss von SWIFT schadet Europa genauso

Der Ausschluss russischer Banken vom SWIFT-Geldnachrichtensystem würde Europa in etwa genauso schaden, so Ma, dessen Forschungseinrichtung mit dem Ministerium für Staatssicherheit, Chinas zivilem Geheimdienst, verbunden ist. Ma fügte hinzu, dass den USA in Zukunft auch erhebliche Kosten für die Bereitstellung wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe für ihre Verbündeten entstehen könnten und dass Europa durch die grosse Zahl von fliehenden Ukrainern destabilisiert werden könnte.

Wenn die Flüchtlingskrise in der Ukraine nicht angemessen gehandhabt wird, wird dies Russland dazu verleiten, Hass zu säen und die NATO zu sabotieren", schrieb Ma. "Die heftige Debatte über die Flüchtlingsproblematik innerhalb Europas könnte auch seine Einheit in entscheidenden Momenten beschädigen."

Hilft China den Russen?

Dennoch könnte China Russland ein wenig unterstützen, damit die Strafen nicht zu hart ausfallen. Es wird erwartet, dass chinesische Unternehmen verbilligtes russisches Öl aufkaufen werden, wenn die Sanktionen andere Käufer abschrecken, so Händler. China könnte auch eine finanzielle Rettungsleine bieten, da die People's Bank of China einen milliardenschweren Währungsswap mit ihrem Pendant in Moskau unterhält, der es den beiden Ländern ermöglicht, Unternehmen Liquidität zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Handel fortsetzen können.

Russland hat in den letzten Jahren auch darauf hingearbeitet, den Einfluss des Dollars auf sein Finanzsystem zu verringern, indem es 2018 die meisten seiner US-Staatsanleihen verkauft hat, um sich für mögliche Sanktionen zu wappnen.

(bloomberg/gku)

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: Chinesischer Think-Tank: Russland-Sanktionen treffen den Westen stärker