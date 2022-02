Das Top-Trio ist wohlbekannt: die Mailänder UniCredit, die Wiener Raiffeisen Bank und die Société Générale aus Paris sind die grössten westlichen Player in der russischen Föderation. Sie alle sind dort seit vielen Jahren vertreten und verdienen dort Zinsmargen im Bereich von 4 Prozent oder 5 Prozent - Werte von denen man in Westeuropa nur träumen kann.

Risiko finanzieller Vergeltungsmassnahmen

Doch nachdem Präsident Wladimir Putin am frühen Donnerstag Ziele in der Ukraine militärisch angegriffen hat, sehen sich die lokalen Töchter der Banken zunehmend dem Risiko finanzieller Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt. US-Präsident Joe Biden und die Europäische Union haben "schwere" Sanktionen angekündigt, nachdem bereits Massnahmen gegen zwei der grössten russischen Finanzinstitute verhängt wurden. Die grösste russische Bank Sberbank sagte am Donnerstag, gegen sie seien Sanktionen verhängt worden.

Der Rückzug der Deutsche Bank, der finnischen Nordea Bank und anderer erscheint so aus heutiger Sicht vorausschauend. Das Kreditengagement des grössten deutschen Geldhauses in Russland belief sich 2012 noch auf 7,9 Milliarden Euro, fiel aber bis Ende 2016 um fast 70 Prozent, nachdem die Bank ihre Wertpapierabteilung nach einem Geldwäscheskandal geschlossen hatte. Morgan Stanley hat seine russische Banklizenz 2019 zurückgegeben.

«Das wird es Investoren für eine lange Zeit schwer machen, dort Geschäfte zu machen»

"Putin hat ein Zeichen gesetzt", sagte Jon Corzine bereits vor dem russischen Angriff. Corzine leitete bis 1999 die Goldman Sachs, wurde dann US-Senator und leitet heute einen Hedgefonds. "Das wird es den meisten amerikanischen und westlichen Investoren für eine lange Zeit sehr schwer machen, dort ernsthafte Geschäfte zu machen."

Citigroup ist die Wall-Street-Bank mit der grössten Präsenz in Russland. Ihre mit dem Land verbundenen Aktiven machen 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Milliarden Euro) aus - gerade einmal 0,3 Prozent der Bilanzsumme der Gruppe und wesentlich kleiner als das Euro-Trio, wie Daten der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zeigen.

Die Hauptattraktion von Russland sind die sich bietenden Gewinnmöglichkeiten, insbesondere für europäische Kreditinstitute, deren Margen in der Niedrigzinsära weiter unter Druck geraten sind. Die UniCredit bekräftigte bei der Präsentation ihrer neuen Strategie im Dezember, Osteuropa mit Russland sei weiterhin ihre profitabelste Sparte.

Hohe Wachstumspotenzial Russlands für das Retail- und Digital-Banking

CEO Andrea Orcel, der rund 4000 Mitarbeiter in Russland beschäftigt, hat die Übernahme der russischen Otkritie Bank FC geprüft, musste den Plan allerdings angesichts der Ukraine-Situation fallen lassen. Auch SocGen, die über ihre lokale Rosbank PJSC tätig ist, schätzt das hohe Wachstumspotenzial Russlands für das Retail- und Digital-Banking.

Am meisten auf Russland angewiesen ist die österreichische Raiffeisen. Laut Bloomberg Intelligence hat das Unternehmen dort Kredite in Höhe von 11,6 Milliarden Euro ausstehen, und damit 11 Prozent ihres gesamten Kreditbuchs. Sie erwirtschaftet dort mehr als 30 Prozent ihres Vorsteuergewinns. Folgerichtig sind die Aktien der im genossenschaftlichen Sektor verwurzelten Bank diese Woche um 15 Prozent gefallen.

Grenzüberschreitende Vergeltungsmassnahmen

Bei UniCredit und SocGen machen die Kredite an Russland weniger als 2 Prozent ihrer Bücher aus, was das Risiko begrenzt. Die Europäische Zentralbank hat den Kreditgebern inzwischen nahegelegt, sich auf die Auswirkungen der Krise vorzubereiten, räumt aber ein, dass das Privatkundengeschäft der europäischen Banken in der Regel auf lokale Finanzierungen zurückgreift, was sie weniger anfällig für grenzüberschreitende Vergeltungsmassnahmen macht.

Die Aufseher der Notenbank arbeiten mit den von ihnen beaufsichtigten Banken an der Einschätzung von Risiken für Liquidität, Kreditbücher, Handels- und Devisenpositionen sowie ihrer Fähigkeit, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, heisst es. In einigen Fällen sei man täglich in Kontakt.

Erste Welle neuer Sanktionen

Im Moment nehmen die Banker die erste Welle der neuen Sanktionen noch gelassen. Ein leitender Banker, der nicht genannt werden wollte, berichtet von einem Anstieg der Einlagen, da russische Kunden ihre Gelder von staatlichen Banken abziehen.

Die SocGen erklärte, dass sie "innerhalb des bestehenden Aufsichtsrahmens weiterhin normal operiert". Die UniCredit prüft die neuen Sanktionen. "Wir haben eine Reihe von aufeinanderfolgenden Iterationen von Sanktionen und Höhen und Tiefen durchgemacht", sagte Orcel letzten Monat.

Raiffeisen-CEO Johann Strobl äusserte sich auf der Bilanzpressekonferenz seiner Bank im Februar noch gelassener: "Wir haben im Laufe der Jahre leider ziemlich viel Erfahrung im Umgang mit Sanktionen gesammelt."

(Bloomberg)