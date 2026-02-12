In der Stahlsparte sollen in den kommenden Jahren bis zu 11'000 der rund 26'000 Arbeitsplätze gestrichen oder ausgelagert werden. «Der Plan ist in jedem Fall, die Restrukturierungen entsprechend fortzusetzen», sagte Finanzchef Hamann. «Das ist die Basis für Wettbewerbsfähigkeit.» Auf ​die Frage, was der Plan B sei, falls die Verhandlungen mit Jindal scheitern, entgegnete er: «In beiden ​Szenarien - mit Jindal, ohne Jindal - werden wir das weiter fortführen.» Frühere ​Versuche, das Stahlgeschäft zu verkaufen, an die Börse zu bringen oder in ein Joint Venture zu führen, waren fehlgeschlagen.