Dieser Schritt markiert die erste bedeutende Abkehr von der bisher vollständig gemeinsam geteilten Struktur von PG3, die seit ihrer Gründung im Jahr 2013 durch Wietlisbach und seine Mitgründer Alfred Gantner und Marcel Erni bestand. Die drei lernten sich während ihrer Zeit bei Goldman Sachs kennen und bauten Partners Group zu einem der weltweit grössten Unternehmen für Privatmärkte aus. Es verwaltet heute rund 147 Milliarden Schweizer Franken.