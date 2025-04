Sich verschlechternde Konsumentenstimmung in den USA

Mit den neuen Preiszielen liegt der Experte der Bank Vontobel noch über den aktuellen Notierungen der Valoren von Richemont und Swatch. Deren unmittelbare Reaktion am heutigen Mittwoch ist entsprechend verhalten. Richemont büsst 0,6 Prozent auf 153,60 Franken ein und knüpft folglich an den Anfang März eingesetzten Abwärtstrends an. Swatch verliert 0,7 Prozent auf 148,20 Franken und setzt damit den jüngsten, seit Ende Februar anhaltenden Negativtrend fort.