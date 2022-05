Erst vergangene Woche hob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent an. Die Rendite der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit zogen in der Folge auf ein Niveau an, das zuletzt im November 2018 erreicht wurde. Zwar dürfte die Schweizerische Nationalbank SNB den ersten Zinsschritt frühestens Ende Jahr vornehmen, doch die Zinsen der Bundesobligationen steigen auch hierzulande: Die "Eidgenossen" mit einer zehnjähriger Laufzeit sind seit Jahresbeginn um gut 100 Basispunkte auf über 0,9 Prozent angestiegen.

Die Entwicklung am Schweizer Obligationenmarkt hat für bestehende oder zukünftige Immobilienbesitzer finanzielle Konsequenzen. Denn die Zinsen für Wohnungs- und Hauskredite werden massgeblich von den Renditen der Bundesobligationen beeinflusst. Der Zinsindex für Wohnimmobilien des Vergleichsportals Hypotheke.ch ist dieses Jahr von 1,07 auf 1,95 Prozent angestiegen. Der Anstieg um 88 Basispunkte verteuert die Zinskosten für eine Hypothek von 800'000 Franken um 7040 pro Jahr oder 587 Franken pro Monat. Ein Umstand, der bei Immobilienbesitzern die Nervosität ansteigen lässt.

Wie verhält sich die cash-Leserschaft angesichts steigender Hypothekarzinsen? Die Antwort in der nicht-repräsentativen Umfrage ist durchaus überraschend: 58 Prozent bevorzugen weiterhin eine Saron-Hypothek. In der Schweiz schliessen hingegen je nach Anbieter nur 15 bis 25 Prozent eine solche ab. Für Festhypotheken sprechen sich in der cash-Umfrage 42 Prozent aus, wobei insbesondere die Festhypothek mit einer zehnjährigen Laufzeit mit 28 Prozent unterrepräsentiert ist - in der Schweiz setzt jeder zweite Immobilienbesitzer auf diese Variante.