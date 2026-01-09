Jede fünfte Person in der Schweiz hat sich in einer repräsentativen Umfrage für eine Aufstockung der Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ausgesprochen. Ihrer Meinung nach hätte die Nationalbank nach dem Millenniumswechsel ihre Goldbestände halten sollen, um weitaus grössere Gewinne verbuchen zu können.
Gemäss der am Freitag veröffentlichten Zusatzbefragung zur Edelmetall-Studie des Edelmetallhändlers Philoro und der Universität St. Gallen befürworteten fünfzehn Prozent der Befragten eine leichte Erhöhung der Goldbestände, weitere fünf Prozent sprachen sich für eine starke Aufstockung aus.
Nur elf Prozent plädierten demnach für einen Abbau der Reserven. Rund 37 Prozent wollten den Goldbestand unverändert lassen, während knapp ein Drittel keine Meinung angab. Die Umfrage wurde von Juli bis September 2025 unter 3012 Erwachsenen durchgeführt.
Die Schweizerische Nationalbank hält derzeit 1040 Tonnen Gold. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2009 verkaufte sie 1300 Tonnen Gold, mehr als die Hälfte ihrer Bestände.
Hintergrund der Diskussion ist eine weltweit veränderte Goldstrategie vieler Notenbanken. Seit 2022 sind Zentralbanken laut Marktschätzungen wieder deutliche Nettokäufer von Gold. Vor allem Länder in Osteuropa und Asien wie China, Indien oder Polen stockten ihre Bestände auf, um Reserven breiter zu diversifizieren, sich teilweise vom US-Dollar zu lösen und Risiken an den Finanzmärkten abzufedern. Gold gilt dabei als wertstabile Anlage ohne Gegenparteirisiko.
(AWP)