Hintergrund der Diskussion ist eine weltweit veränderte Goldstrategie vieler Notenbanken. Seit 2022 sind Zentralbanken laut Marktschätzungen wieder deutliche Nettokäufer von Gold. Vor allem Länder in Osteuropa und Asien wie China, Indien oder Polen stockten ihre Bestände auf, um Reserven breiter zu diversifizieren, sich teilweise vom US-Dollar zu lösen und Risiken an den Finanzmärkten abzufedern. Gold gilt dabei als wertstabile Anlage ohne Gegenparteirisiko.