Gerade bei der Schmuckindustrie scheint sich der hohe Goldpreis jedoch negativ bemerkbar zu machen. Erste Zahlen aus dem wichtigen Verarbeitungsland Indien zeigen, dass das Wachstum bei der Nachfrage nach Gold wegen der hohen Preise stagniert. Ein Warnsignal sei auch, dass der Goldpreis an der Börse in Shanghai inzwischen rund 2 Prozent tiefer notiert als an der US-Börse. Dies lässt darauf schliessen, dass die Nachfrage aus China angesichts des hohen Goldpreises nachlässt, so die Experten der ZKB.