Es erstaunt aufgrund dieser gegenläufigen Tendenzen nicht, dass die Börsenteilnehmer über die zukünftige Richtung an den Märkten ziemlich unsicher sind, wie die jüngste Umfrage der US-Grossbank Bank of America zeigt: Das in Geldmarktfonds gehaltene Geld ist auf ein Rekordwert von 5,3 Billionen Dollar angestiegen. Dieses Ausmass deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin pessimistisch für Aktien sind. Gestaltet sich die konjunkturelle Entwicklung besser als gedacht, könnten daher Käufer an den Markt zurückkehren und die Kurse weiter nach oben treiben.