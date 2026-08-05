In den kommenden Jahren ‌wolle ⁠das Unternehmen dafür zehn Milliarden Dollar ausgeben, teilte ⁠Uber am Mittwoch mit. Genauere Details nannte Uber nicht. Bis Jahresende ‌sei jedoch damit zu rechnen, dass ‌die fahrerlosen Fahrzeuge in ​15 Städten vertreten seien. Derzeit ist Uber in sieben Städten mit Robotaxis unterwegs. Waymo sei dabei ein sehr wichtiger Partner für sein Unternehmen, sagte Uber-Chef Dara ‌Khosrowshahi. Er wolle aber sichergehen, dass Uber nicht abhängig von einem einzigen Partner sei.