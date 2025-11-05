Die Folgen des Zollschlags von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz sind bei der Swisscom sehr beschränkt. Direkt gebe es keine Auswirkungen auf den grössten Schweizer Telekomkonzern, hatte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann Anfang August gesagt. «Wir exportieren ja keine Waren in die USA. Wir sind indirekt betroffen, wenn es den Schweizer Firmen weniger gut geht oder wenn Industriefirmen unter Druck stehen. Insbesondere auf der IT-Seite sehen wir, dass die Nachfrage schwächer wird. Aber über alles gesehen, halten sich die Auswirkungen sehr in Grenzen.»