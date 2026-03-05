Das Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist einem Medienbericht ‌zufolge ungebrochen. ⁠Rechne man den Februar-Umsatz auf das ⁠Gesamtjahr hoch, ergebe sich ein Wert von mehr ‌als 25 Milliarden Dollar, schrieb ‌das Nachrichtenportal «The ​Information» am Donnerstag. Die Monatsumsätze von Ende vergangenen Jahres hätten annualisierte Erlöse von 21,4 Milliarden Dollar signalisiert. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte ‌diese Aussagen zunächst nicht verifizieren, OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.