Auch Stefan Schneider von der Bank Vontobel korrigiert seine Prognosen für Roche nach unten, wenn auch weniger drastisch als sein Kollege bei Jefferies. Er senkt am Montag das Kursziel auf 275 von zuvor 280 Franken, bestätigt aber sein «Hold»-Rating. Fürs laufende Geschäftsjahr rechnet er nur noch mit wenig Studiendaten, da die meisten ins Folgejahr verschoben wurden. Dabei richtet er das Augenmerk auf Daten zum MS-Medikament «Fenebrutinib», die er fürs erste Quartal im 2026 erwartet.