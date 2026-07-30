Die Revision bedeutet, dass das Kaufvolumen in diesem Jahr voraussichtlich unter dem Niveau von 2025 liegen wird. Die ursprüngliche Schätzung hatte Anleger beruhigt, da sie davon ausging, dass die institutionellen Anleger - ein wichtiger Treiber der mehrjährigen Goldpreisrallye - nach dem Preisverfall von einem Allzeithoch wieder verstärkt auf den Markt zurückkehren würden.