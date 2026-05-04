Vorbild für den Umbau der Commerzbank sei die Münchner HypoVereinsbank (HVB), die unter der Ägide von UniCredit «zu einem führenden Institut in Deutschland bei Profitabilität und Effizienz entwickelt» worden sei, «ohne dabei ihre Wurzeln in München oder ihre Verpflichtung gegenüber deutschen Kunden, insbesondere dem Mittelstand, zu verlieren», sagte Padoan. Die Strategie von UniCredit ermögliche es allen Banken ‌in ihren 13 europäischen Märkten, ihre Identität zu bewahren und zugleich von der Grösse einer europäoschen Plattform zu profitieren. Die Commerzbank und die HVB seien «in vielerlei Hinsicht Spiegelbilder», sagte Padoan. Die Strategie von UniCredit ging bei der HVB allerdings auf ​Kosten der Arbeitsplätze und führte zu einem massiven Schrumpfkurs.