Der Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp hält nichts ​von den im April vorgestellten Plänen für die ​Bank, die einen grösseren Stellenabbau und Einschnitte ins Auslandsgeschäft vorsehen. Der UniCredit-Chef sagte, er habe sich 18 ‌Monate lang zurückgehalten, die Pläne zu präsentieren, weil er gewusst habe, dass sie «eine emotionale Reaktion» hervorrufen würde. Schon in der vergangenen Woche hatte UniCredit darauf verwiesen, dass man damit alle ​Mandate ​im Aufsichtsrat besetzen und so den ⁠Vorstand bestimmen könne. Die zweite Annahmefrist für die Commerzbank-Aktionäre ​läuft noch bis 3. ⁠Juli.