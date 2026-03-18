«Wir wollen ⁠die Pattsituation mit der Commerzbank durchbrechen», sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel ‌am Mittwoch bei einer Bankenkonferenz. ‌Im Falle eines ​konstruktiven Dialogs mit der Commerzbank, in dem auch gemeinsame Ziele formuliert werden könnten, könnten auch die Bedingungen des Angebots verändert werden. Bis Juni könnte ‌es Klarheit geben.