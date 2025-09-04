Orcel skizzierte ein mögliches Vorgehen bei einer Übernahme: «Für uns geht es um mehr Erträge. Wir werden das Filialnetz nicht antasten, wir werden in das Netz investieren», sagte der Manager. «Ich denke, dass in der Zentrale eine grosse Zahl Arbeitsplätze wegfallen würde, aber weitaus weniger als herumerzählt wurde.» Der Unicredit-Chef betonte mit Blick auf die Commerzbank: «In fünf oder sieben Jahren würden sie wahrscheinlich mehr Jobs streichen als bei einer Konsolidierung mit uns, weil sie es müssen.»