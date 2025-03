«Ich kann mich hinsetzen und bis zum Ende des Jahres 2027 warten», sagte er auf der Morgan Stanley European Financials Conference in London. Als die italienische Grossbank einen Minderheitsanteil an dem Frankfurter Geldhaus übernommen hatte, habe sich deren Wert verdoppelt. «Wir wollen verstehen, ob der Preis den Wert widerspiegelt», sagte Orcel. Die Zeit, die es brauche, um Fusionen und Übernahmen im europäischen Bankensektor abzuwickeln, stimme ihn jedoch «weniger optimistisch» in Bezug auf Transaktionen im weiteren Sinne.