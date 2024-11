Die Unicredit werde niemals zwei Banken zur gleichen Zeit integrieren, sagte Orcel am Montag. Unicredit hatte zuvor überraschend angekündigt, den italienischen Wettbewerber Banco BPM im Zuge eines rund zehn Milliarden Euro schweren Aktientauschs übernehmen zu wollen. Das Angebot sei unabhängig von den Investitionen in die Frankfurter Commerzbank. Vorerst gehe es bei der Commerzbank nur darum, dass diese ihre Performance verbessere, sagte Orcel. Die Beteiligung an der Commerzbank sei einstweilen ein Investment. «Wir können darauf eine Weile sitzen bleiben.»