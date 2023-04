Bankenunion

Mit einer Präsenz in 13 Ländern, darunter die HypoVereinsbank in Deutschland und die Bank Austria in Wien, ist die UniCredit eine der am breitesten in der Europäischen Union in der Fläche vertretenen Banken. Gleichwohl hält Orcel derzeit die Anreize für grenzüberschreitende Fusionen für begrenzt.