Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellte sich am Dienstag in einem Brief an den Vorsitzenden des Commerzbank-Konzernbetriebsrats, Sascha Uebel, deutlich hinter das Institut. «Ich teile die Ansicht des Bundesministers der Finanzen, dass ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit Group nicht akzeptabel ist», erklärte Merz. Die Bundesregierung setze auf eine «starke und unabhängige Commerzbank».