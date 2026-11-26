UniCredit teilte mit, nach der Zustimmung der polnischen Bankenaufsicht KNF lägen alle erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg bei der Commerzbank vor. Diese musste zustimmen, weil ‌die Commerzbank über ihre Tochter mBank auch in Polen aktiv ist. Die Aktionäre des Frankfurter Geldhauses, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen nun spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere. Danach kommen die ​Italiener auf 46,3 Prozent der Anteile und 47,6 Prozent der Stimmrechte. Über ​Derivate kann UniCredit bis auf fast 50 Prozent aufstocken.