Die italienische Grossbank UniCredit greift schnell nach der Macht im Commerzbank-Aufsichtsrat. Vorstandschef Andrea Orcel will dort selbst den Vorsitz übernehmen und den ehemaligen Bundesbank-Chef Jens Weidmann ablösen, wie die Commerzbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.
Auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung - voraussichtlich Anfang des Jahres - wollen die Italiener neun von zehn Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat der Commerzbank abberufen. Das neu formierte Gremium könnte dann den Vorstand neu besetzen. Orcel hat es wohl vor allem auf Vorstandschefin Bettina Orlopp abgesehen, die lange gegen die Übernahme gekämpft hatte. Die für den Umbau des Aufsichtsrats nötige Hauptversammlungsmehrheit haben die Italiener sicher.
UniCredit teilte mit, nach der Zustimmung der polnischen Bankenaufsicht KNF lägen alle erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg bei der Commerzbank vor. Diese musste zustimmen, weil die Commerzbank über ihre Tochter mBank auch in Polen aktiv ist. Die Aktionäre des Frankfurter Geldhauses, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen nun spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere. Danach kommen die Italiener auf 46,3 Prozent der Anteile und 47,6 Prozent der Stimmrechte. Über Derivate kann UniCredit bis auf fast 50 Prozent aufstocken.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hatte kürzlich nach Zusagen von Orcel für die Zukunft der Commerzbank auf das Recht des Bundes verzichtet, zwei Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren. Der deutsche Staat hält nach der Rettung der Bank in der Finanzkrise noch 13,3 Prozent der Anteile und ist damit der zweitgrösste Aktionär der Commerzbank. Ihn vertreten im Aufsichtsrat die ehemalige Notenbankerin und Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger sowie der PR-Unternehmer Harald Christ, der seinen Rückzug bereits angekündigt hatte.
Nur ein Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat soll nach dem Willen von UniCredit bleiben. Dabei dürfte es sich um Michael Gorriz handeln. Der IT-Spezialist, der lange für die Bank Standard Chartered und für den Autobauer Daimler gearbeitet hatte, ist Medienberichten zufolge einer von zwei Kandidaten, die Orcel mit Klingbeil abgestimmt hatte. Der zweite ist Marcus Kramer. Der ehemalige Vorstand der BayernLB gehört dem Aufsichtsrat der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) an, die Orcel 2028 mit der Commerzbank fusionieren will.
Die Commerzbank erklärte, der Vorstand werde den Antrag von UniCredit auf die ausserordentliche Hauptversammlung prüfen und das Aktionärstreffen - «soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind» - einberufen.
(Reuters)