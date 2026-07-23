In «konstruktiven Gesprächen» könnten die Pläne für die Commerzbank auch angepasst werden, machte ‌Orcel klar. «Es sollte kein Problem sein, zu einer Einigung zu kommen, die im besten Interesse aller ist.» Die Frankfurter Bank bangt vor allem um ihr Auslandsnetz, mit dem sie den deutschen Mittelstand beim Export begleitet, das Orcel aber für zu umfangreich hält. Auf zwei oder drei Jahre komme es nicht an, wenn es um eine Fusion mit der HypoVereinsbank gehe. Die Voraussetzung dafür wäre auch, dass der Bund seine restliche ​Zwölf-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank ​verkaufen oder in UniCredit-Aktien tauschen würde - wogegen er sich sträubt. Für Gespräche darüber sei es auch noch zu ⁠früh, sagte Orcel. «Wir wären erfreut, die Bundesregierung als Aktionär zu behalten.»