Die ‌nötige Mehrheit auf der Hauptversammlung ist UniCredit sicher. Das Mailänder Geldhaus teilte mit, ​nach der Zustimmung der polnischen Bankenaufsicht KNF lägen alle erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg bei der Commerzbank vor. Die KNF musste zustimmen, weil die Frankfurter über ihre Tochter mBank auch in Polen aktiv sind. Die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed und die EU-Kommission hatten vorher schon grünes Licht gegeben. Die Aktionäre des Frankfurter Geldhauses, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere. Danach kommen die Italiener auf 46,3 Prozent der Anteile und 47,6 Prozent der Stimmrechte ‌an der Commerzbank. Über Derivate kann UniCredit bis auf fast 50 Prozent aufstocken. Die Aktie der Commerzbank gab am Donnerstag 2,7 Prozent auf 33,25 Euro nach, UniCredit legten 2,5 Prozent zu.