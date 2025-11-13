Die russische Seite wolle, dass man Fehler mache, um eine Verstaatlichung zu rechtfertigen, sagte Orcel. «Wir sind sehr vorsichtig, diese Fehler nicht zu machen, denn wir würden ein Kapital von 3,8 Milliarden Euro auf dem Silbertablett servieren.» Dies werde er nicht tun. Das Geld liege vollständig in bar vor. Im Falle einer Verstaatlichung würde UniCredit einen Teil des Schadens ausgleichen, indem sie 1,5 Milliarden Euro an Firmeneinlagen aus ihrer russischen Einheit in Italien behält.