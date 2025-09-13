Orcel sagte der Zeitung, er könne nicht einschätzen, ob es irgendwann zu einer Übernahme komme. Würden seine Aktionäre nicht mehr zufrieden mit dem Commerzbank-Investment sein, könne er den Anteil auch einfach wieder mit Gewinn verkaufen. «Was würde passieren, wenn eine Bank, die nicht aus der EU stammt, am meisten für unsere Anteile bieten würde? Dann müsste ich aus Verpflichtung meinen Aktionären gegenüber diese Offerte annehmen», sagte der Manager. «Würde mir das gefallen? Nicht unbedingt, ich versuche ja seit einem Jahr, eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden.» Sei das aber nicht gewünscht, würden die Regeln der freien Marktwirtschaft gelten.