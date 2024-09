In einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» sagte Orcel, man könne die Commerzbank-Aktien auch wieder verkaufen. Die Bank habe in diesem Jahr in einem kontinuierlichen Dialog mit verschiedenen Interessengruppen, inklusive der Bundesregierung, gestanden. «Wenn wir der Meinung gewesen wären, dass wir nicht willkommen sind – ob es heute so ist, bleibt abzuwarten – dann hätten wir diesen Ansatz nicht verfolgt. Denn bei solchen Transaktionen müssen sich die Hauptakteure einig sein», sagte der Bankchef. Die Bundesregierung habe vom Interesse der Unicredit gewusst. «In den letzten zwei bis drei Jahren haben wir der deutschen Regierung und einer Reihe von anderen Beteiligten wiederholt unser Interesse an der Commerzbank signalisiert.» Er wünsche sich zu gegebener Zeit einen konstruktiven Dialog mit dem Commerzbank-Management und der Bundesregierung.