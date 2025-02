Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte von Übernahmen zurück. So hatte es vor 20 Jahren in einem spektakulären Deal die Münchener Hypovereinsbank und mit ihr die österreichische Bank Austria übernommen. Derzeit bietet Unicredit für die kleinere italienische BPM und hat sich ein Paket von fünf Prozent am Versicherer Generali gesichert. Ein deutlich grösserer Zukauf wäre die Commerzbank. Management und Arbeitnehmervertreter des Frankfurter Geldhauses pochen allerdings auf ihre Selbstständigkeit, die Commerzbank wehrt sich auch mit einem Aktienrückkauf.