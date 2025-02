Mit der Offerte von UniCredit war nach italienischem Recht die Passivitätsregel in Kraft getreten. Diese hindert die Manager eines Übernahmeziels daran, etwas zu unternehmen, was das Angebot vereiteln könnte, ohne eine Aktionärsversammlung einzuberufen, die dem zustimmt. Das hatte Banco BPM beispielsweise daran gehindert, die Offerte für Anima aufzustocken. Nun sollen die Investoren am 28. Februar darüber entscheiden, ob das Angebot an den Marktpreis angepasst werden soll. Ohne die Erhöhung ist die Übernahme zum Scheitern verurteilt - der Aktienkurs von Anima liegt über dem aktuellen Gebot der Banco BPM.