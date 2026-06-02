Dass UniCredit so früh schon so viele Aktien einsammelt, überrascht, ‌weil die Tauschofferte weiterhin rechnerisch unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie liegt - und die Kursziele von Analysten noch höher sind. Zudem dienen institutionelle Investoren ihre Papiere in aller Regel erst in den letzten Tagen einer Übernahmefrist an. ‌UniCredit erklärte am Dienstag, die starke frühe Resonanz auf das Angebot spiegele «den inneren Wert wider, ​den Anleger in der UniCredit-Offerte sehen». Nachdem UniCredit wie erwartet und gewünscht die 30-Prozent-Hürde genommen hat, bekommen die Commerzbank-Aktionäre nach Ablauf der Umtauschfrist am 16. Juni auf jeden Fall noch einmal zwei Wochen Zeit, ihre Aktien anzudienen.