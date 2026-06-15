Indirekt ​droht ​UniCredit dem Commerzbank-Vorstand damit, ihn durch ⁠den Aufsichtsrat abzuberufen: «Sollte UniCredit auf der Hauptversammlung ausreichende ​Unterstützung durch Aktionäre erlangen, wäre ⁠sie in der Lage, sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zu wählen, der seinerseits ‌für die Bestellung des Vorstands zuständig wäre.» Dafür würde eine einfache Mehrheit auf der Hauptversammlung reichen, die für UniCredit schon jetzt greifbar nahe ‌ist. «UniCredit ist zuversichtlich, dass dies die Umsetzung einer Strategie unterstützen ​würde, die die von UniCredit identifizierten strategischen Wertschöpfungsmöglichkeiten nutzt, die die Commerzbank insbesondere in Deutschland stärkt und transformiert.»