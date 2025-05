Die Grossbank UniCredit geht im Ringen um eine Übernahme der Konkurrentin Banco BPM gegen die Auflagen der italienischen Regierung vor. Das Institut wolle in Kürze Beschwerde beim Verwaltungsgericht der Hauptstadtregion Latium einlegen, teilte UniCredit am Freitag mit. Das Geldhaus unterstütze zudem eine Prüfung der Europäischen Kommission, ob Italien das sogenannte Golden-Power-Gesetz auch rechtmässig angewandt hat, um seine Auflagen im Zusammenhang mit der BPM-Übernahme zu begründen. Die Regierung in Rom hat die Möglichkeit, Firmenübernahmen in strategischen Bereichen wie Energie, Telekommunikation und Bankwesen zu blockieren oder mit Auflagen zu versehen.