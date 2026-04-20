Unicredit: Commerzbank auf kurzfristigen Erfolg konzentriert

«Unicredit ist als bedeutender Aktionär der Ansicht, dass die Commerzbank auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert», teilt das italienische Geldhaus mit. «Unicredit ist der Meinung, dass sich die Commerzbank repositionieren sollte, um für die Zukunft gerüstet zu sein, indem sie das Wachstum beschleunigt und sich auf Investitionen und Transformation konzentriert.»