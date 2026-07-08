Die italienische Grossbank UniCredit hat sich mit ihrem Aktientauschangebot mehr als 44 Prozent an der Commerzbank gesichert. Die Offerte sei für 17,6 Prozent der Commerzbank-Aktien angenommen worden, teilte UniCredit am Mittwoch nach Ablauf der zweiten Annahmefrist mit.
UniCredit hatte vorher bereits 26,77 Prozent gehalten, so dass die Italiener nun auf 44,37 Prozent der Anteile kommen. Mit Kaufoptionen für weitere Commerzbank-Aktien können sie sogar auf 47,59 Prozent aufstocken und schrammen damit nur knapp an der Anteilsmehrheit vorbei. Daneben hält UniCredit weitere Commerzbank-Derivate, für die ein Barausgleich vereinbart ist, die aber mit Zustimmung der Gegenpartei in knapp zwölf Prozent der Aktien getauscht werden könnten.
(Reuters)