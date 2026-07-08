UniCredit hatte vorher bereits 26,77 Prozent gehalten, ‌so dass die Italiener nun auf 44,37 Prozent der Anteile kommen. Mit ​Kaufoptionen für weitere Commerzbank-Aktien können ​sie sogar ​auf 47,59 Prozent aufstocken und schrammen damit ‌nur knapp an der Anteilsmehrheit vorbei. Daneben hält UniCredit weitere Commerzbank-Derivate, ​für ​die ein ⁠Barausgleich vereinbart ist, die aber ​mit Zustimmung ⁠der Gegenpartei in knapp zwölf Prozent ‌der Aktien getauscht werden könnten.