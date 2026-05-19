Im Falle einer Fusion der Commerzbank mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) droht nach Einschätzung des Frankfurter Instituts ​ein ​Abbau von 10'000 bis ⁠11'000 Stellen. UniCredit selbst hatte von 7000 ​überzähligen Arbeitsplätzen in Deutschland ⁠gesprochen. Die Commerzbank will im Zuge ihres eigenen Kurses rund ‌3000 Stellen streichen. Der Betriebsrat befürchtet bei einer Übernahme sogar den Wegfall von bis zu 23'000 Jobs und ‌verweist dabei auf das Vorgehen der Italiener bei ​der Münchener Tochter HVB.