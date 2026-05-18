Die italienische Bank UniCredit hat ihren Bestand ⁠an Derivaten (Total Return Swaps) auf Commerzbank-Aktien auf 8,88 Prozent ‌aufgestockt, für die ein Barausgleich vorgesehen ‌ist, wie aus ​einer am Montag veröffentlichten Stimmrechts-Mitteilung hervorgeht. Diese Absprache mit der Gegenpartei kann aber in der Regel leicht geändert werden, so dass UniCredit darüber auch Commerzbank-Aktien ‌erwerben könnte. Laut der Unterlage zum laufenden Aktientausch-Angebot an die Commerzbank-Aktionäre hatte UniCredit solche Total Return Swaps ​vor allem mit der japanischen Bank ​Nomura vereinbart.