In ​einem überraschenden Schritt hat UniCredit ​zudem seinen Anteil am italienischen Versicherer Generali auf 8,7 von 6,7 Prozent aufgestockt. ‌Das gab Generali-Verwaltungsratschef Andrea Sironi auf der Hauptversammlung am Donnerstag bekannt. UniCredit war vor dem Aktionärstreffen vor einem Jahr bei Generali eingestiegen ​und hatte ​sich damals mit einem ⁠rebellischen Investor zusammengetan. Orcel hatte danach aber ​angekündigt, man wolle ⁠die Beteiligung wieder abbauen. Im Oktober hatte er gesagt, der ‌Anteil sei auf weniger als fünf Prozent gesunken und habe weder strategisch noch taktisch Bedeutung für die ‌Bank. Im November hatte er sogar von weniger ​als zwei Prozent gesprochen.