UniCredit-Vorstandschef Andrea Orcel geht es mit dem Angebot vor ​allem darum, die Beteiligung ⁠an der Commerzbank auf mehr als 30 Prozent zu steigern, um danach freie Hand für weitere Aktienkäufe ‌zu haben. Bisher hält UniCredit 26,77 Prozent an der Commerzbank und hat Zugriff auf weitere 3,22 Prozent. Zudem will Orcel den Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp an ‌den Verhandlungstisch bringen. «Die Bieterin ist für einen Dialog mit der Commerzbank weiterhin offen, ​auch wenn sie dies nicht für ein wahrscheinliches Szenario hält, da die Commerzbank mitgeteilt hat, dass sie keine Grundlage für einen Dialog sieht», heisst es dazu im Prospekt.